Музыканты из России и Германии возглавят международные органные ассамблеи в 2025 году

27.12.2024
В Калининграде в Кафедральном соборе на острове Канта в 2025 году вновь пройдут Международные органные ассамблеи, собравшие звездных музыкантов из России и Германии. Художественный руководитель собора Вера Таривердиева сообщила ТАСС, что летняя творческая академия состоится с 14 по 20 июля, и педагоги с мировым именем Эльке Фелькер и Лада Лабзина примут участие в качестве наставников для молодых органистов.
Эльке Фелькер, немецкая органистка, обладает высокой репутацией на международной сцене. Она является основательницей органного фестиваля Internationaler Orgelherbst Deidesheim и выступает с ведущими оркестрами мира. Лада Лабзина, являясь одной из видных фигур российской органной школы, работает главным органистом концертного зала «Зарядье» в Москве, является лауреатом многих конкурсов, включая Первый международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
Таривердиева отметила
, что состав педагогов на ассамблеях стал полностью женским, что случается впервые. Она подчеркнула, что уроки у таких мастеров — это большая честь для молодых музыкантов. Несмотря на преобладание мужчин в органном исполнительстве, в последние годы все больше талантливых женщин начинают получать признание в этой области.
Прием заявок на участие в мастер-классах уже открыт. Ассамблеи пройдут на одном из крупнейших органов Европы, находящемся в Кафедральном соборе. Организаторы ожидают расширения географии участников, после того как предыдущее мероприятие собрало музыкантов из девяти городов России и Беларуси.
Фото: Pixabay.com