Минкультуры и «Добро.рф» проработали меры поддержки для документалистов в зоне СВО

27.12.2024
Минкультуры России и волонтерская организация «Добро.рф» разработали меры поддержки для документалистов, работающих в зоне специальной военной операции. Вопрос меры безопасности обсуждали 8 ноября 2024 года на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой, где представители киноиндустрии подняли тему недостаточной защиты сотрудников в случае травм.
Как сообщили участники встречи, документалисты, верифицированные в программе гуманитарных миссий Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, теперь могут получать компенсационные выплаты, если их жизнь или здоровье оказались под угрозой. Для получения выплат необходимо выполнение работы на безвозмездной основе, когда специалист отправляется в Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области не в рамках рабочих командировок и без денежного вознаграждения за свою деятельность.
Также документалистам потребуется зарегистрироваться на сайте «Добро.рф» для получения статуса «доброволец гуманитарных миссий». Такие шаги направлены на защиту творческих работников, устанавливающих связь между событиями на фронте и широкой аудиторией.
Фото: Pixabay.com