В Архангельске на выставке показали наряды монахов Русского Севера

Выставка «Археологические находки Антониево-Сийского монастыря» открылась в Гостином дворе Архангельска. Участники экспедиции местного краеведческого музея представили результаты, связанные с одеждой монахов Русского Севера XVI века, сообщила ТАСС заведующая научно-экспедиционным отделом Жанна Петриченко.





На выставке демонстрируются уникальные археологические артефакты того периода, обнаруженные в Антониево-Сийском монастыре, в месте захоронения святого Антония Сийского. Петриченко отметила, что это первое обнаруженное монашеское облачение на Русском Севере и, благодаря деталям, представляется возможность восстановить его крой и особенности. Реставраторы проделали значительную работу, чтобы восстановить внешний вид находок, которые выставлены дополнительно с информационными материалами о процессе раскопок и реставрации.





Среди идентифицированных предметов одежды монахов оказались мантия, подрясник, хитон и порты. Хотя некоторые находки еще не удалось определить, очевидно, что монахи в тот период носили длинные черные мантии без капюшонов. Все артефакты переданы в Архангельский краеведческий музей, где их планируют экспонировать до июня 2025 года, после чего они могут переехать в Антониево-Сийский монастырь.





Для создания облачений использовали различные ткани — преимущественно шерстяные, разной толщины и различных оттенков. Некоторые предметы, такие как хитон и порты, сшиты из довольно плотной ткани, в то время как подрясник сделан из темно-коричневой, более тонкой материи. Края одеяний отделаны плетеным шнуром, из которого также изготовлены застежки. Выставка обещает познакомить зрителей с богатым культурным наследием монахов Русского Севера.









Фото: Pixabay.com