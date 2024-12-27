Политехнический музей представил планы на 2025 год

В Министерстве культуры Российской Федерации состоялись презентации музейных проектов на 2025 год. Политехнический музей, Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» и Музей современной истории России представили свои инициативы Елене Харламовой, директору Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры.
Генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов рассказал
о планах на будущее. Он анонсировал большую историческую экспозицию, подготовленную при участии Курчатовского института, возвращение музея в его историческое здание и новые выставки об открытиях отечественных исследователей. Важной станет выставка к 80-летию Победы под названием «Наука побеждать», посвященная вкладу ученых и инженеров в победу во Второй мировой войне. Помимо уникальных документов, посетители смогут увидеть кинохронику и фотографии военных лет.
Также готовится выставка «Великий перелет Москва – Пекин», приуроченная к 100-летию первого международного полета советских авиаторов. Проект раскроет детали маршрута и подготовку к перелету, а центральным экспонатом станет макет самолета Р-1.
Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова сообщила о планах на 2024 год, включая 18 проектов как в Москве, так и в регионах. Особое внимание уделят мультиформатному проекту «Маршрут Победы», который представит интерактивную карту культурных объектов памяти. Также запланированы выставки, посвященные монументально-декоративному искусству СССР и персональные показы работ известных художников XX века, в том числе Михаила Савицкого и Семена Чуйкова.
Фото: Минкультуры России