Ольга Любимова рассказала о работе в рамках нацпроекта «Культура» и вне его

27.12.2024
Подводя итоги уходящего года, министр культуры России Ольга Любимова обсудила масштабную музейную и гастрольную деятельность, а также реализацию завершающегося нацпроекта «Культура», благодаря которому построили и модернизировали 3 тыс. пространств и переоборудовали 7 тысяч учреждений по всей стране. Об этом она рассказала в интервью.
Министр пообщалась с журналистом «России-24» и сообщила, что с прошлого года в реализацию нацпроекта включены и новые регионы.
«На сегодняшний день в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях переоборудован 21 кинозал, оснащены 77 музеев, 4 театра, новые музыкальные инструменты и литературу получили более 100 детских школ искусств, появилось 19 современных модельных библиотек, поставлено 56 автоклубов», — уточнила
Ольга Любимова.
По словам министра, большая работа ведется и вне нацпроекта. Стороны обсудили успехи отечественного кинематографа. Доля российских фильмов в прокате достигла рекордных 78%, а сборы восьми картин в 2024 году превысили 1 млрд рублей. Увеличивается финансирование национальных фильмов, отметила министр.
Важной темой интервью стала подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы. Уже сейчас в учреждениях культуры по всей стране готовятся тысячи мероприятий. Знаковым событием станут выступления Большого молодежного сводного хора государств – участников СНГ.
Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой