27.12.2024
Министерство культуры провело всестороннюю оценку уровня безопасности учреждений культуры после теракта в Crocus City Hall.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова, возглавляющая ведомство, передает
«Интерфакс».
«Мы, в свою очередь, провели в этом году комплексный анализ антитеррористической защищенности наших учреждений и планово осуществляем системное техническое дооснащение для повышенного контроля безопасности», — приводит агентство слова министра.
Министр добавила, что МВД совместно с федеральными органами исполнительной власти работает над проектом изменений в закон «Основы законодательства РФ о культуре». Изменения предусматривают новые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности во время проведения массовых мероприятий.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ