В «Роскино» подвели итоги уходящего года

В 2024 году «Роскино» отметило свой столетний юбилей.



География работы «Роскино» в уходящем году охватила 70 стран мира. Мероприятия компании прошли на всех континентах, включая фестивали и специальные показы, а также кинодипломатические мероприятия, рассказали в пресс-службе «Роскино».





Благодаря поддержке Министерства культуры России «Роскино» организовало фестивали российского кино на Кубе, в Китае, Иране, Никарагуа, Сербии, Франции, Индии, ОАЭ, странах СНГ. Специальные показы фильмов прошли в Норвегии, Вьетнаме и Лаосе.





В целях поддержки исторических территорий Донбасса и Новороссии «Роскино» провело два фестиваля российского кино в Луганске.





В минувшем году также прошли фестивали зарубежного кино в российских городах, где зрители смогли увидеть фильмы из Вьетнама, Китая, Сербии и стран СНГ.





Одним из новых направлений деятельности «Роскино» стала кинодипломатия. С этого года компания оказывает содействие в организации некоммерческих кинопоказов по линии МИД и Россотрудничества в российских загранучреждениях и на партнерских площадках.





«Роскино» оказало содействие в организации показов более чем в 70 странах Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Северной Америки, Европы и СНГ. Всего было организовано более 160 кинопоказов.





При поддержке Фонда кино компания внедрила новый формат поддержки российской киноиндустрии, возмещая часть затрат компаний на участие в международных кинорынках. В числе рынков, в которых участвовали компании, — Filmart в Гонконге, Licensing Expo Shanghai в Китае, Asia TV forum&Market в Сингапуре, Marche du Film и MIPCOM во Франции, MIP Cancun в Мексике и многие другие. По итогам первого отбора поддержку получили 11 компаний.



При поддержке Министерства культуры России в 2024 году «Роскино» организовало объединенный стенд российской киноиндустрии на Дубайском международном рынке контента DICM 2024. Двадцать российских компаний представили более 110 проектов (фильмы, сериалы, анимацию, документальное кино) зарубежным покупателям контента. Это стало самым масштабным централизованным участием российской индустрии в международных кинорынках в формате офлайн. Российский стенд занял центральное место на кинорынке в стратегически важном для нашего кинематографа регионе.









Фото: Pixabay.com