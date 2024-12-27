Музей Победы начал проводить новогодний квест «Елка Победы»

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве проходит новогодний квест для детей под названием «Елка Победы».



Мероприятие продлится до 12 января 2025 года, сообщил генеральный директор музея Александр Школьник.





«И, конечно, наш замечательный новогодний исторический квест "Елка Победы", который недавно стартовал в музее и будет проходить до 12 января. На протяжении многих лет эта интерактивная программа для детей от 6 до 13 лет по праву признается лучшим новогодним представлением Москвы», — сказал руководитель.





По словам генерального директора, юные посетители смогут окунуться в атмосферу приключений в исторических декорациях, встретить персонажей в костюмах, поучаствовать в увлекательной игре в лазертаг, разгадать шифры и головоломки, сразиться с компьютерным вирусом. В конце программы участников ждет встреча с Дедом Морозом у Елки Победы и новогодний подарок.





В рамках образовательных квестов для детей Музей Победы совместно с департаментом образования и науки Москвы с 2022 года реализует проект для школьников «Лето Побед». В 2024 году в нем приняли участие более 5500 детей, в том числе из социально незащищенных семей и семей участников СВО.





Также совместно с правительством Москвы по программе поддержки и развития музеев в учебных заведениях проводится «Школьный Музей Победы».









Фото: пресс-служба Музея Победы