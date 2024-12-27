В Московском музее дизайна (Новая Третьяковка) открывается выставка «110 | Российский дизайн 1915–2025».



Выставка включает около 700 экспонатов, представляющих путеводитель по стилям и концепциям отечественного дизайна. На выставке представлены предметы, относящиеся к разным направлениям дизайна — футуризму, супрематизму, конструктивизму, постконструктивизму, ар-деко, неоклассике и другим.



Отдельное внимание в экспозиции уделено советскому и национальному культурному коду в современном дизайне, технологиям использования переработанного сырья.



«Мы вели исследование длиной в 14 лет, и когда на Московской неделе интерьера и дизайна познакомились с новыми дизайнерами со всей России, то поняли, как можем интегрировать их вместе и показать взаимосвязи современности и исторического контекста. Современные дизайнеры аккумулируют все знания, которые были накоплены российскими и советскими дизайнерами на протяжении 110 лет. На выставке 1915 года, от которой мы ведем отсчет, главным было то, что художники „вышли из плоскости“. Сейчас бы мы сказали — вышли из 2d в 3d. Они стали внедрять искусство в жизнь. Все они хотели работать для людей, а это и есть дизайн», — сказала на открытии выставки Александра Санькова, директор Московского музея дизайна.









Фото предоставлено организатором