Исторический музей сделал бесплатным вход для участников СВО и их семей

Исторический музей предоставил участникам СВО и членам их семей право на бесплатное посещение учреждения.



В музее рассказали, что такое решение принято в преддверии Года защитника Отечества в рамках политики поддержки российских граждан.



Отмечается, что участникам СВО и членам их семей предоставлено право бесплатного посещения экспозиций и выставок Государственного исторического музея и его филиалов: храма Василия Блаженного, Музея Отечественной войны 1812 года, Палат бояр Романовых, филиала Исторического музея в Туле.



«Исторический музей с начала специальной военной операции оказывает регулярную поддержку нашим воинам и членам их семей. В рамках благотворительных мероприятий в декабре этого года мы организовали яркие новогодние представления для детей участников СВО из Московской области — для них провели театрализованную экскурсию, викторину на знание истории России, мастер-классы. На 2025 год, объявленный Президентом Российской Федерации Годом защитника Отечества, мы также запланировали ряд проектов патриотической направленности, и, конечно, наши воины и их семьи будут желанными гостями в музее», — рассказал Алексей Левыкин, генеральный директор Исторического музея.



В новогодние каникулы в музее будет организован сбор книг и канцелярских принадлежностей для школьников Донбасса. Гуманитарный груз будет передан в школы и библиотеки ЛНР и ДНР.









Фото: Государственный исторический музей