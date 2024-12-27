Бахрушинский музей представил камерную выставку «Волшебство балетной сказки»

В музее-квартире М.М. Плисецкой открылась камерная выставка Бахрушинского музея «Волшебство балетной сказки».



В экспозиции представлен реквизит из знаменитого балета Юрия Григоровича и Симона Вирсаладзе «Щелкунчик», а также детали костюмов к постановкам балета «Жар-птица» второй половины XX века, сообщает пресс-служба учреждения.



«Многие старались повторить успех костюмов и декораций Симона Вирсаладзе, но до сих пор именно его художественная версия остается эталонной и самой значимой во всем мире», — рассказала координатор проекта, заместитель начальника отдела выставочных и художественных проектов Татьяна Войтеховская.



Экспозицию дополняет новогодняя ель, украшенная игрушками с эскизами декораций и фотографиями сцен из балетов «Щелкунчик» и «Жар-птица».



Выставка будет работать до 25 января 2025 года.









Фото: пресс-служба Бахрушинского музея