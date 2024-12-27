Красногорский филиал Музея Победы подвел выставочные итоги года

27.12.2024
В 2024 году в Красногорском филиале Музея Победы было представлено более 20 выставок, передает пресс-служба Музея Победы.
В экспозициях были освещены различные темы, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Ряд выставок был приурочен к праздничным и юбилейным датам в истории России.
«Красногорский филиал Музея Победы — единственный в Московской области музей, целостно и структурно представляющий историю Второй мировой войны, начиная с ее причин. Особое место в экспозиции занимает тема военного плена и спецпропаганды в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники филиала уделяют большое внимание военной истории Московской области и города Красногорска», — рассказала директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.
В этом году в филиале прошли три крупные выставки: «Стойкий и бесстрашный Ленинград», посвященная 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, «Белоруссия 1944. Фронтовой альбом», посвященная 80-летию операции «Багратион», и «Уроки и символы Первой мировой», посвященная 110-летию начала Первой мировой войны.
Посетители увидели подлинные экспонаты из фондов Красногорского филиала Музея Победы: документы, личные вещи солдат и офицеров, фотографии, печатные издания, листовки, плакаты и другие предметы.
Кроме того, музей регулярно обновляет проект «Приближение. История в деталях», представляя посетителям самые ценные экспонаты из фондов. В 2024 году были представлены выставки, посвященные 100-летию со дня смерти Владимира Ленина, 80-летию освобождения Крыма и другим значимым историческим событиям.
«Впервые за последние 35 лет в филиале были проведены масштабные работы по реэкспозиции. В апреле открылась обновленная экспозиция, посвященная трагедии и подвигу советских военнопленных, а в ноябре обновлен раздел «Начало ХХ века. Мир между мировыми войнами», — поделилась Светлана Любенкова.
В уходящем году музей также реализовал два международных проекта, провел более 50 культурно-просветительских мероприятий.
Фото: пресс-служба Музея Победы