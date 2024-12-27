Более 60% молодежи Тывы присоединилось к программе «Пушкинская карта»

Количество молодых людей, участвующих во всероссийской программе «Пушкинская карта» в Республике Тыва, увеличилось на 14,2% за год и достигло 28,6 тысячи.



Об этом сообщает министерство культуры региона.



Всего в республике проживает 47 578 человек в возрасте от 14 до 22 лет. Из них к программе «Пушкинская карта» присоединились 28 567 человек, что составляет 61% от общего числа молодежи.





По данным министерства культуры республики, в 2024 году по программе «Пушкинская карта» было продано более 36 тысяч билетов на культурные мероприятия. К программе подключено 118 учреждений культуры.





В рамках проекта наибольшей популярностью пользуется посещение концертов.



Программа «Пушкинская карта» позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие культурные учреждения за счет федерального бюджета. Ее могут получить граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тысяч рублей. Программа была запущена в сентябре 2021 года.









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