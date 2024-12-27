В Минкультуры утвердили список приоритетных тем для господдержки

27.12.2024
В Министерстве культуры России утвердили перечень ключевых тем для финансирования государством в сфере кинопроизводства в 2025 году.
В список вошли темы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также с героическими подвигами участников специальной военной операции и Великой Отечественной войны.
Как рассказала министр культуры Россиии Ольга Любимова, в перечень вошли темы, направленные на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Среди них: культура и традиции России, история и борьба с попытками ее искажения, научные открытия и технологические достижения, а также популяризация института семьи.
Также будут поддержаны фильмы, посвященные русскому театру, роли педагогов и наставников, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов, развитию Дальнего Востока, Арктики и других регионов, добровольчеству и международному гуманитарному сотрудничеству.
Кроме того, планируется поддержка фильмов, рассказывающих о героизме и самоотверженности участников специальной военной операции и Великой Отечественной войны. Также будут экранизированы произведения русской классической литературы.
Фото: пресс-служба Минкультуры России