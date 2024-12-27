В Красноярске создали спецвыпуск киножурнала «Енисейский меридиан» к 100-летию со дня рождения Астафьева

27.12.2024
В Красноярске к 100-летию со дня рождения писателя Виктора Астафьева подготовили специальный выпуск киножурнала «Енисейский меридиан», передает пресс-служба «Енисей кино».
В рамках празднования юбилея писателя «Енисей кино» представило специальный выпуск киножурнала «Енисейский меридиан». Выпуск посвящен периоду жизни Астафьева в Пермском крае и Вологде, сообщили в компании.
Во время съемок команда создателей посетила Пермь, где писатель жил семь лет, а также Чусовое — родину супруги Астафьева Марии Корякиной, куда он вернулся после войны. Съемочная группа также побывала в Вологде, где Виктор Петрович жил с 1969 по 1980 год. Этот период считается временем создания его самых известных и значимых произведений.
«Задача была почтить память и наследие нашего земляка Виктора Петровича Астафьева. Тем более, что красноярцам какие-то факты жизни писателя в Пермском крае и Вологде могут быть неизвестны», — рассказали создатели.
Специальный выпуск киножурнала об Астафьеве доступен на онлайн-площадке, а также его показывают в кинозалах населенных пунктов Красноярского края.
Фото: Pixabay.com