В часовне-музее Спаса на Крови открылась выставка к 300-летию со дня смерти Петра I

В часовне-музее храма Воскресения Христова (Спас на Крови) в Санкт-Петербурге стартовала межмузейная выставка «Се образ изваян премудрого героя...», приуроченная к 300-летию со дня кончины Петра I. Об этом сообщили в ГМП «Исаакиевский собор».





Выставка представляет собой дань памяти великому реформатору и самодержцу, раскрывающую его выдающуюся личность и достижения. Художественной доминантой экспозиции стала работа известного московского скульптора Л. М. Баранова «Петр I. Триумф под Полтавой», изображающая императора в момент триумфа, где он попирает врага, демонстрируя силу и гордость.





Посетители также смогут увидеть две бронзовые модели, созданные Леопольдом Бернштамом, известным скульптором, почитаемым самим Петром I. Одним из выставленных произведений является скульптура «Петр I спасает тонущих рыбаков близ деревни Лахта в ноябре 1724 года», которая повествует о событии, приведшем к болезни и смерти императора.





Кроме того, в экспозиции представлены янтарный портрет Петра, выполненный Александром Крыловым, акварели Андрея Троня, посвященные созданию Российского флота, и другие работы. Выставка открыта для посещения с 27 декабря по 16 февраля.









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