Ушел из жизни иорданский актер Хишам Янис

22 декабря на 78-м году жизни скончался Хишам Янис, известный иорданский актер театра и кино. Он также проявил себя как пародист, драматург, писатель и продюсер. О его смерти сообщило издание Al-Ain со ссылкой на телеканал Иордании.





Хишам Янис родился в 1946 году и получил образование на юридическом факультете университета в Каире. Позднее он продолжил учебу, закончив направление по политологии в Иорданском университете. В молодости Янис освоил сценическое искусство, начав свою карьеру еще будучи студентом.





Как сценарист он работал более чем над 80 сериалами, а также написал 15 пьес. Его творческая деятельность охватывала и музыкальную сферу: Янис сотрудничал со множеством звезд арабской эстрады в качестве автора песен.









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