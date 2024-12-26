В Эрмитаже открылась выставка о культуре и искусстве Китая

Сотрудничество с «Роснефтью» позволило открыть четыре новых зала обновленной постоянной выставки «Культура и искусство Китая» в Государственном Эрмитаже. Экспозиция разместилась в Главном музейном комплексе.





Создание выставки китайского искусства началось в 2023 году. В декабре прошлого года посетители увидели первую часть экспозиции, посвященную искусству Цин, с предметами конца XVII–XVIII века. Теперь выставка дополнена залами, которые охватывают период от Древнего Китая до XVII века, представляя многовековую культуру Срединного государства.





Первый зал знакомит с Древним Китаем. Здесь представлены ханьские шелковые ткани и иероглифические памятники. Второй зал иллюстрирует культуру с III до XIV века, включая образцы погребальной пластики и бронзовые зеркала эпохи Тан. В третьем и четвертом залах демонстрируются предметы искусства Мин, такие как резной лак и портреты, а также достижения эпохи Цин с уникальными инкрустированными изделиями.









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