В Москве появилась памятная табличка в честь снимавшего «Солярис» кинооператора

В Москве состоялась церемония открытия памятной таблички, посвященной известному кинооператору Вадиму Юсову. Мемориальная доска разместилась на стене дома на улице Ивана Пырьева, где жил Юсов, сообщает корреспондент NEWS.ru.





Согласно информации от Союза кинематографистов России, автором памятной таблички стал народный художник Российской Федерации Салават Щербаков. Финансовую поддержку в установке таблички оказал некоммерческий фонд, занимающийся поддержкой правообладателей.





Вадим Юсов, народный артист РСФСР, был удостоен Ленинской премии и Государственных премий СССР. Он стал известен благодаря своему сотрудничеству с такими выдающимися режиссерами, как Сергей Бондарчук и Георгий Данелия. Юсов участвовал в съемках «Соляриса» Андрея Тарковского 1972 года.









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