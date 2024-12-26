В Петербурге состоялась премьера «Лебединого озера» Татьяны Навки

Премьера ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро», основанного на музыкальном произведении П. И. Чайковского, состоялась в Петербурге на арене спорткомплекса «Юбилейный» в преддверии Нового года. В главных ролях зрители смогли увидеть звезд мирового фигурного катания, таких как Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас и Артур Гачинский, передает ТАСС.





Татьяна Навка, генеральный продюсер, режиссер и хореограф шоу, выразила радость от возможности представить свою работу в культурной столице России. Она отметила , что проект стал важной традицией и зрители каждый год с нетерпением ожидают новых сказок.





В разговоре с журналистами Навка рассказала о своей мечте перенести «Лебединое озеро» на лед. Она подчеркнула, что воплощение мечты в формате ледового шоу стало для нее большим достижением. Навка уверена, что с помощью фигурного катания удалось сформировать яркую и современную историю, которая будет интересна всей семье.





Шоу предлагает зрителям эффектные выступления фигуристов, а также полеты артистов под куполом арены. В постановке активно используются мультимедийные технологии, театральные эффекты, художественная анимация, а также впечатляющие декорации и уникальные костюмы.





Посетить авторскую интерпретацию «Лебединого озера» от Татьяны Навки можно в спорткомплексе «Юбилейный» до 7 января.









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