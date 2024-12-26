Более 25 стран заинтересованы в участии в конкурсе песни «Интервидение»

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о высокой заинтересованности более 25 стран в участии в международном конкурсе песни «Интервидение». Среди желающих оказались и страны Латинской Америки.





Лавров отметил, что в сентябре 2025 года планируется проведение конкурса, который станет хорошей возможностью для развития многостороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что всем участникам мероприятия российская сторона готова оказать теплый прием.





Министр добавил, что туристам из латиноамериканских стран предоставят возможность познакомиться с культурными и природными достопримечательностями России, такими как Москва, Санкт-Петербург, Байкал, Камчатка, Сочи, Суздаль и Алтай. Лавров также упомянул о популярности Транссибирской железнодорожной магистрали, которая предлагает уникальный маршрут для путешествий через всю страну до Тихого океана, позволяя увидеть Россию с разных сторон.









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