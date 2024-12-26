Оркестр Росгвардии представил оперу «Алеша» в Москве

В колонном зале Московского энергетического института (МЭИ) прошла премьера оперы «Алеша», созданной композитором Андреем Комиссаровым на либретто Олега Найденышева. Постановку осуществил Игорь Яринских, а главные партии исполнили солисты Большого театра и Театра имени Наталии Сац. Музыку исполнил Образцово-показательный оркестр Росгвардии под руководством народного артиста Республики Башкортостан Азата Шахмухаметова.





Сюжет оперы основан на сценарии культового советского фильма «Баллада о солдате», который неожиданно перекликается с современными историческими реалиями. Режиссер Игорь Яринских отметил, что пьеса «Алеша» никогда не ставилась на сцене до этого момента. Он напомнил, что изначально автор присвоил ей подзаголовок «музыкальная драма». По его словам, для того чтобы смыслы произведения вызывали сопереживание у современного зрителя, необходимо было именно музыкальное оформление.





Яринских подчеркнул, что главный герой оперы — это Герой с большой буквы, не только за подвиги на поле боя, но и за его путь к матери, во время которого он совершает множество героических поступков. Алексей представлен как мирный человек, оказавшийся в условиях войны, что также создает рифму с настоящим временем. Режиссер добавил, что главная цель постановки — показать нового героя, который олицетворяет будущее и новую Россию.









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