В Русском музее откроется выставка из Белгородского художественного музея

Пресс-служба Русского музея анонсировала открытие новой выставки, которая представит работы из коллекции Белгородского художественного музея. Организация данного проекта стала жестом солидарности с коллегами из Белгорода и местными жителями, проявляющими мужество и стойкость в сложных условиях.





Белгородский государственный художественный музей занимает особое место в культурной жизни России, являясь одним из самых современных и динамично развивающихся учреждений. На выставке можно будет увидеть 116 произведений живописи и скульптуры, которые относятся к периоду с конца 1940-х до начала 1990-х. В числе представленных работ – произведения таких выдающихся мастеров, как Сергей Герасимов, Юрий Пименов, Александр Лактионов, Георгий Ряжский, Вячеслав Загонек и Петр Оссовский.





Русский музей, действуя в рамках Ассоциации художественных музеев России, нацелен знакомить жителей Санкт-Петербурга и гостей города с региональными музейными собраниями, в которых хранятся произведения высокого художественного уровня, отражающие разнообразие творчества отечественных художников.





Выставка откроется 28 декабря. Посетители смогут ознакомиться с экспозицией до 10 марта 2025 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея