Россияне смогут посмотреть балет «Щелкунчик» Большого театра не выходя из дома

31 декабря в 12:00 Первый канал представит зрителям прямую трансляцию знаменитого балета Юрия Григоровича «Щелкунчик». В главных ролях выступят Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко. Дирижировать будет маэстро Валерий Гергиев, народный артист России, глава Большого и Мариинского театров.





Балет «Щелкунчик» Григоровича служит символом новогодних праздников с 1966 года. В постановке нет изысканных технических эффектов или современных голографий, но она напоминает о старой книжке с иллюстрациями, полной волшебства и ностальгии. Этот балет часто становится единственной возможностью для зрителей увидеть сказку в живом исполнении в преддверии Нового года.





В 2024 году исполнится 132 года с премьеры «Щелкунчика», состоявшейся 6 декабря 1892 года на сцене Мариинского театра. Сказка «Щелкунчик и мышиный король», написанная Э. Т. А. Гофманом, завоевала популярность в России благодаря музыке Петра Чайковского и сценической интерпретации Льва Иванова. Первый показ «Щелкунчика» в Москве прошел 21 мая 1919 года, когда балет представил Александр Горский. Однако настоящий фурор спектакль произвел в 1966 году, когда Юрий Григорович предложил новую драматургию, где главные герои, Маша и Щелкунчик, совершают волшебное путешествие, завершающееся торжественным венчанием. Эта версия балета продолжает оставаться эталоном, который привлекает зрителей на протяжении почти 60 лет.









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