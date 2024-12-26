Ольга Любимова назвала перечень приоритетных тем для господдержки кинопроизводства

Утвержден перечень приоритетных тем для государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2025 году, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Об этом она рассказала в Telegram-канале.





По словам министра, в список вошли основные темы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей: культура и традиции страны, история и противодействие попыткам ее фальсификации, научные открытия и достижения в области технологий и промышленности, популяризация института семьи.





«Поддержку также получат фильмы, посвященные русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов, развитию Дальнего Востока, Арктики и других регионов, добровольчеству и международному гуманитарному сотрудничеству», — написала Ольга Любимова.





Особой темой в перечне стали героизм и самоотверженность участников СВО и Великой Отечественной войны. Также в 2025 году будут экранизированы произведения русской классической литературы.









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