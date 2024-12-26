Бывший продюсер «Ласкового мая» подал в суд на создателей сериала «Слово пацана»

Шоумен Андрей Разин обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к создателям криминального сериала «Слово пацана», который использовал музыкальные произведения из репертуара студии «Ласковый май». В сериале прозвучали такие песни, как «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы», пишет MK.RU.





Премьерный показ сериала, рассказывающего о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов, прошел на федеральном телеканале с 15 по 25 апреля 2024 года. Режиссером картины стал Жора Крыжовников. Разин, который называет себя единственным оставшимся автором песен студии, объяснил свои исковые требования.





По его словам, он намерен признать лицензионный договор, заключенный в апреле 2023 года, незаконным и привлечь к уголовной ответственности участников этой сделки. Разин также планирует потребовать значительные штрафы и компенсацию от прибыли, полученной от проката сериала.





Истец требует признать недействительным лицензионный договор, подписанный между индивидуальным предпринимателем Аркадием Кудряшовым, представляющим интересы Светланы Шатуновой, и компанией «Тумач Продакшн». Разин утверждает, что на момент подписания договора Шатунова не имела прав на использование песен «Седая ночь» и «Белые розы», что делает сделку недействительной.









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