Путин поздравил Боярского с 75-летним юбилеем

Президент России пожелал актеру театра и кино здоровья и вдохновения.
В фильме сыграли Олег Газманов, Ефим Петрунин, Анна Хилькевич, Иван Охлобыстин и другие знаменитости...
Бурятский фестиваль направит средства на организацию и проведение мероприятия в 2025 году.
Писатель, переводчик и актер ушел из жизни 23 декабря.
Торжественное открытие обновленных выставочных залов состоялось во Владивостоке 26 декабря.
Президент России пожелал актеру театра и кино здоровья и вдохновения.
В фильме сыграли Олег Газманов, Ефим Петрунин, Анна Хилькевич, Иван Охлобыстин и другие знаменитости...
Бурятский фестиваль направит средства на организацию и проведение мероприятия в 2025 году.
Писатель, переводчик и актер ушел из жизни 23 декабря.
Торжественное открытие обновленных выставочных залов состоялось во Владивостоке 26 декабря.
Икона передана в реставрационные мастерские ВХНРЦ им. Грабаря.
Публике Тихвина балет будет представлен в классической версии — в оформлении выдающегося художника С...
Над постановкой «Мифы и легенды Древней Руси» работают режиссер Олег Тополянский, актеры Сергей Чони...
Проект включает пять серий и выйдет зимой 2025 года в онлайн-кинотеатре Okko.
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Картина XVI века «Широкий горный пейзаж с литейной мастерской» была снята с торгов аукционного дома ...
Байопик о музыкантах полностью разблокирован и доступен для просмотра на стриминговых сервисах.
Белорусский лидер отметил, что артист обладает яркой творческой судьбой и сохранил верность лучшим т...
В репертуар Малого зала уже вошли две постановки.
26.12.2024