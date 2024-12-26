Путин поздравил Боярского с 75-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Михаила Боярского с юбилеем. Актер театра и кино отмечает 75-летие 26 декабря.





Глава государства отметил большой, многогранный талант артиста, а также его яркий темперамент и неиссякаемую созидательную энергию. По словам Путина, эти качества помогли Боярскому добиться впечатляющих успехов в избранном деле, стать подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа, а также заслужить искреннюю любовь зрителей.





«От души желаю здоровья и вдохновения Вам и всей Вашей творческой семье», — заявил президент.





Путин также пожелал Боярскому всего самого доброго в наступающем году. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.









Фото: Kremlin.ru