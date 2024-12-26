Фестиваль «Балет на Байкале» выиграл почти 7 млн рублей по гранту ПФКИ

Фестиваль «Балет на Байкале», который ежегодно проходит в Бурятии, получил грант почти 7 миллионов рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Эти средства планируют использовать для организации и проведения фестиваля в 2025 году.





Пользователи социальных сетей положительно отозвались о проекте, отметив вклад Павла Окунева в развитие Театра оперы и балета, а также культуры всей республики.





В министерстве культуры Бурятии заявили, что в следующем году фестиваль станет международным. Мероприятие запланировано на середину июля и пройдет в течение двух дней на живописном берегу Байкала. Участники будут представлять различные регионы России, а также на фестиваль приедут артисты из Монголии и стран ближнего зарубежья.





Первый фестиваль состоялся в августе 2022 года в Прибайкальском районе и сразу же завоевал популярность среди зрителей.









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