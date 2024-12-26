Стало известно о смерти советского литовского писателя Теодораса Четраускаса

23 декабря на 80-м году жизни скончался Теодорас Четраускас, советский литовский писатель, переводчик и актер. Об этом сообщили СМИ Литвы.





Четраускас запомнился зрителям своей ролью в военной драме «Факт», вышедшей в 1980 году. Эта картина принесла Елене Соловей приз за лучшее исполнение женской роли второго плана на Каннском международном кинофестивале, а также главную награду и приз Союза писателей Литовской ССР за лучший сценарий на XIV Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе.





Писатель родился в 1944 году в деревне Чиобишкис, находившейся на территории Литовской ССР. В 1969 году он успешно завершил обучение на факультете немецкого языка и литературы Вильнюсского университета.





Четраускас перевел более 80 книг, среди которых произведения таких авторов, как Гюнтер Грасс, Франц Кафка и Альфред Деблин. Кроме того, он стал автором нескольких детских и взрослых книг, которые были переведены на немецкий, венгерский, словацкий, фризский и другие языки. С 1986 года писатель жил и работал в Вильнюсе, где и завершилась его жизнь.









Фото: Pixabay.com