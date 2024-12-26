Выставочные залы Приморской галереи открыли после реконструкции в рамках нацпроекта «Культура»

Выставочные пространства Приморской галереи стали доступны для посетителей после масштабной реконструкции, проведенной в рамках национального проекта «Культура».





Торжественное открытие обновленных выставочных залов состоялось во Владивостоке 26 декабря. Как сообщили в пресс-службе учреждения, капитальный ремонт, которого помещения не видели более 20 лет, был проведен благодаря национальному проекту «Культура» и государственной краевой программе «Развитие культуры Приморского края».





В ходе реконструкции были выполнены работы по замене электропроводки, установке системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и системы кондиционирования.





Директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко отметила, что в новых залах начнет работу Детский музейный центр с собственными проектами и выставками. Также будут открыты уникальная библиотека и читальный зал. Кроме традиционных экспозиций, здесь будет работать «Мастерская печатника».





В честь открытия в галерее состоялся новогодний праздник для детей из семей участников специальной военной операции, организованный фондом «Защитники Отечества», а также для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.









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