Исторический музей начал реставрацию иконы из храма Василия Блаженного

Исторический музей объявил о начале первого этапа реставрации уникальной иконы XIX века «Спас Смоленский с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским», передает пресс-служба учреждения.



Икона находится в храме Василия Блаженного и имеет непосредственное отношение к главной башне Московского Кремля. Отмечается, что икона передана в реставрационные мастерские ВХНРЦ им. Грабаря.



Специалисты в настоящее время проводят предреставрационное исследование — отбор проб, укрепление красочного слоя иконы, микробиологический анализ на наличие плесневого поражения и другие работы.



«Начатые исследования позволят окончательно подтвердить наше предположение о том, что эта икона происходит из Спасской часовни, которая была построена справа от Спасской башни Московского Кремля в начале XIX века. Часовня находилась в ведении священников Покровского собора, которые ежедневно служили в ней молебны, заботились об украшении и поновлении святынь. Обстоятельства появления этого образа в Покровском соборе до конца не ясны. Возможно, это произошло после сноса часовни у Спасской башни в 1925 году», — рассказал Алексей Левыкин, генеральный директор Исторического музея.









Фото: пресс-служба ГИМ