В Екатеринбурге представят спектакль в жанре фольклорного театра

В Екатеринбурге готовится премьера спектакля в жанре фольклорного театра.



Над постановкой «Мифы и легенды Древней Руси» работают режиссер Олег Тополянский, актеры Сергей Чонишвили, Максим Линников, артисты фолк-группы «Солнцеворот», студенты Екатеринбургского государственного театрального института, ставшие победителями конкурса чтецов.



Спектакль создан по сценарию уральского драматурга Владимира Зуева.



По информации создателей, артисты будут рассказывать неадаптированные русские народные сказки в сопровождении Уральского государственного русского оркестра.



Проект реализуют Благотворительный фонд актеров и Региональная молодежная Лаборатория театра и фольклора при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



«Фольклорный театр — это уникальное явление в русской народной культуре, где соединяются и театр, и фольклор, сохраняется связь между прошлым и настоящим, проявляется интерес к нашему историческому культурному прошлому, высказывается уважительное отношение к традициям наших предков. Так что миссия фольклорного театра достаточно серьезна», — рассказала режиссер, завкафедрой сценической речи, доцент кафедры мастерства актера, художественный руководитель курса ЕГТИ Екатерина Царегородцева, работающая со студентами.



Премьера постановки запланирована на март 2025 года.









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