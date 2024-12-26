Завершено производство документального фильма «Мама, мы ЦСКА»

Завершена работа над документальным фильмом «Мама, мы ЦСКА», передает Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).



Проект включает пять серий и выйдет зимой 2025 года в онлайн-кинотеатре Okko.



Отмечается, что создатели фильма предложат зрителям уникальную возможность увидеть знаковую команду России с новой стороны.



«Картина позволяет погрузиться во внутреннюю атмосферу команды и показывает не только игроков и тренеров, но и сотрудников, которые стоят за их успехами: медицинский штаб, спортивный блок, PR-команду, семьи и друзей игроков, как звездных болельщиков, так и неизвестных героев, которые поддерживают команду даже в самых отдаленных и холодных точках страны», — сообщили создатели.



Съемки фильма велись в течение года. Режиссером проекта выступил Алексей Жарков, генеральным продюсером — Павел Фельдман.









Фото: Okko