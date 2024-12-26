Мишустин поздравил с юбилеем Михаила Боярского

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народного артиста РСФСР Михаила Боярского.



Глава кабмина отметил многогранный талант артиста и актерское мастерство. Телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте правительства.



«Многогранный талант, актерское мастерство, обаяние и харизма позволили Вам создать яркие, запоминающиеся образы на театральной сцене и в кино. Спектакли и легендарные фильмы с вашим участием вошли в золотой фонд отечественной культуры, снискали заслуженную любовь нескольких поколений зрителей. Ваш большой творческий потенциал, авторская манера исполнения воплотились в песни, которые нашли отклик в душе многочисленных поклонников», — говорится в сообщении.



Михаил Мишустин пожелал Боярскому дальнейших успехов, крепкого здоровья, благополучия ему и его семье.









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