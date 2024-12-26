Более 40 тысяч участников СВО и их семей посетили представления Росгосцирка

Более 40 тысяч участников специальной военной операции и их близких посетили благотворительные представления Росгосцирка, сообщает Министерство культуры России.





Защитники Родины и их семьи смогли бесплатно увидеть лучшие цирковые программы страны.





«Новый год — это время добрых надежд и настоящего чуда, которое однозначно случилось для каждого из более чем 40 000 зрителей наших новогодних цирковых программ. „Росгосцирк“ уже не первый раз дарит праздник защитникам Отечества и их близким. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации к акции присоединяются филиалы компании по всей стране», — отметил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.





В Цирке на Фонтанке зрителей ждали «Хроники чудес». В Тульском цирке прошла благотворительная елка с уникальной контактной дрессурой и легендарным аттракционом «Джамбо» под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Тиграна Акопяна. В Брянском цирке гостям представили программу «Новый год в стране Чудес». В Тюменском цирке прошло представление «Снежная королева», говорится в сообщении.









Фото: пресс-служба Минкультуры России