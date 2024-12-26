Гендиректором Государственного музея истории Петербурга назначен Владимир Григорьев

Владимир Григорьев, который ранее занимал должность главного архитектора Санкт-Петербурга, возглавил Музей истории Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городской администрации.





Документ о назначении подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.





«Губернатор Александр Беглов назначил генеральным директором Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимира Анатольевича Григорьева», — указано в сообщении.





Владимир Кириллов, который ранее занимал пост директора Музея истории Санкт-Петербурга, теперь возглавляет Государственный мемориальный музей А. В. Суворова.





Владимир Григорьев — выпускник Ленинградского инженерно-строительного института. Он работал архитектором в различных организациях, руководил архитектурным бюро. Участвовал в проектировании Ледового дворца, здания Центрального банка в Санкт-Петербурге, гостиницы «Балтийская звезда» в Стрельне, здания Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.





С 2015 по 2021 год Григорьев возглавлял городской комитет по градостроительству.





Государственный музей истории Санкт-Петербурга — один из крупнейших исторических музеев России. В его фондах хранится более 1,3 миллиона экспонатов, которые отражают историю Санкт-Петербурга с момента его основания до наших дней.





Музей истории города объединяет несколько филиалов: Особняк Румянцева на Английской набережной, Музей-квартиру А. А. Блока, Музей С. М. Кирова, Музей «Монумент героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы, Музей печати, Музей петербургского авангарда (дом Матюшина) и Шлиссельбургскую крепость Орешек.









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