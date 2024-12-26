Музей Победы представит около 40 выставок в юбилейном году

В 2025 году, в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Музей Победы планирует провести около 40 выставок, передает пресс-служба учреждения.





Мероприятия пройдут как в самом музее на Поклонной горе, так и на площадках других музеев.





Генеральный директор Музея Победы Александр Школьник отметил, что музей станет одной из главных площадок для проведения праздничных мероприятий.





Среди крупных проектов, которые откроются в Музее Победы в следующем году, — тематические выставки, посвященные роли мужчин и женщин в Победе. Они будут приурочены ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.





Временные экспозиции музея также будут посвящены 80-летию значимых исторических событий, таких как Ялтинская конференция, начало Нюрнбергского процесса, Парад Победы и других.





Кроме того, Музей Победы представит на своей площадке три выставки, подготовленные совместно с другими музеями. Они будут посвящены таким темам, как «Последний удар», «Судьба человека» и «Память и время». Выставки познакомят посетителей с уникальными музейными коллекциями и предметами из личных собраний.





В следующем году Музей Победы также планирует реализовать два масштабных выставочных спецпроекта. Один из них — это ежегодный проект «Вернисаж Победы», где будут представлены работы как известных художников, так и молодых талантов. Их отберут по итогам специального конкурса, темой которого в этом году станет «Взгляд на Великую Победу сквозь призму искусства». «Вернисаж» откроется 30 апреля, в преддверии юбилея, и продлится два месяца.





Новый спецпроект музея — «Легенды советского кино» — будет продолжаться в течение всего следующего года. Это серия выставок афиш и плакатов советских кинофильмов из собрания Госфильмофонда и Музея кино. Каждая выставка будет сопровождаться ежемесячными бесплатными показами тематических фильмов в кинотеатре «Поклонка» при музее.





В течение года в музее на Поклонной горе также запланированы новые выставки в рамках циклов «Война: день за днем», «Семейные реликвии» и «Герои тыла». Эти экспозиции будут приурочены к различным юбилейным и праздничным датам.





В 2025 году Музей Победы подготовит пять передвижных выставок для экспонирования на внешних площадках. Среди них — «Судьба одна на всех», которая будет показана на площадке Самарского областного художественного музея. Проект «Лоик. Скульптура войны и мира» смогут увидеть в Музейном центре города Ноябрьск. «Третий фронт», посвященный роли советской политической мысли в годы войны, откроется в Библиотеке иностранной литературы в Москве. Еще два выставочных проекта — «Художники Победы» на площадке Чувашского национального Музея в Чебоксарах и «Маршалы Победы: полководцы Великой Отечественной войны» в Кузбасском государственном краеведческом музее в городе Кемерово.









Фото: пресс-служба Музея Победы