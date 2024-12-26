Театр «Эрмитаж» представит премьеру «Лес. Частный случай» по пьесе Островского

В Московском театре «Эрмитаж» состоится премьера спектакля «Лес. Частный случай» по пьесе А. Н. Островского в постановке художественного руководителя театра, народного артиста Российской Федерации Михаила Левитина.





Спектакль посвящен 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда — выдающегося русского и советского театрального режиссера, актера и педагога. Постановка приурочена также к 100-летию премьеры спектакля «Лес», который поставил Мейерхольд.





«Я всю жизнь хотел поставить «Лес». Сейчас твердо могу объяснить мое желание. Это самое необычное произведение, которое можно сочинить, придумать. Оно всегда будет интересовать зрителя», — рассказал Михаил Левитин.





По словам режиссера, в пьесе нет героя, а все персонажи равны.





«Просто живут люди, живут так, как умеет изобразить жизнь людей Островский. Может быть, старомодно, способами того театра, который он представлял, исповедовал. Это, конечно, требует вмешательства сегодняшнего театра, обязательно. Какого-то перемонтажа. Мейерхольд уже в 20-е годы активно в этом плане работал. И он совершенно прав, потому что ритмы театра времен Островского и ритмы 20-х годов, а тем более ритмы наших 20-х годов — они абсолютно различны», — пояснил режиссер.





В спектакле заняты заслуженные артистки России Ирина Богданова и Ольга Левитина, актеры Станислав Сухарев, Сергей Бесхлебнов, Андрей Павлов, Ким-Дарья Кошева, Василий Корсунов, Денис Назаренко, Мария Глянц.









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