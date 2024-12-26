Мастер микроминиатюры Владимир Анискин представит работы в Иркутске и Астрахани

Отмечается, что среди экспонатов мастера, чьи работы включены в Книгу рекордов Гиннесса и Книгу рекордов России, будут представлены миниатюрные копии монет, ордена.Выставка в Астрахани пройдет в феврале-марте, а в Иркутске работы мастера увидят летом 2025 года.Каждый из выставочных проектов будет включать около 40 работ, в том числе такие, как «Подкованная блоха», «Верблюды в игольном ушке», «Самая маленькая книга в мире». Анискин также создал самую маленькую копию картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».Владимир Анискин занимается микроминиатюрой с 1998 года. В коллекцию мастера входят оригинальные экспонаты. С 1999 года Анискин также работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где ведется разработка и создание микродатчиков для аэродинамических исследований.