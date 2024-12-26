Музей Транспорта в Москве отреставрирует мозаику со здания бывшего завода «Москвич»

Музей Транспорта Москвы восстановит мозаику, украшающую здание бывшего завода «Москвич».





Четыре мозаичных фриза общей площадью 96 квадратных метров и весом более 7,5 тонны были демонтированы и отправлены на реставрацию. После завершения работ они будут размещены в постоянной экспозиции музея в здании бывшего гаража грузовых автомобилей на Новорязанской улице, дом 27.





Мозаика была создана по заказу директора завода «Москвич» Валентина Коломникова в 1970–1972 годах. На панно изображен процесс сборки автомобилей, которые выпускались на заводе в разные годы, от ГАЗ-А до «Москвич-408». Аналогичных образцов монументального искусства эпохи модернизма, посвященных транспортной тематике, в Москве больше нет, сообщили в пресс-службе учреждения.









Фото: пресс-служба Музея транспорта Москвы