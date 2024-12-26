Хамовнический суд города Москвы вынес решение в пользу истца, обязав компанию Alexsis Ashot Ltd. вернуть владельцу картину XVI века «Широкий горный пейзаж с литейной мастерской», которая была снята с торгов аукционного дома Sotheby’s из-за подозрений в краже, передает ТАСС.





Суд постановил удовлетворить исковые требования Елисеева Александра Михайловича к фирме Alexsis Ashot Ltd. и обязать фирму Alexsis Ashot Ltd. возвратить Елисееву картину Херри мета де Блеса «Широкий горный пейзаж с литейной мастерской». Также в решении отмечается, что в пользу истца с ответчика взыскана государственная пошлина и неустойка.





Согласно материалам дела, стороны заключили соглашение о консигнации с целью реализации картины на рынке изящной живописи. В соответствии с этим соглашением ответчик принял на себя обязательства по продаже картины, а в случае, если картина не будет продана до истечения срока действия соглашения (до 21 ноября 2021 года), он должен был вернуть ее владельцу. После этого представитель Alexsis Ashot Ltd. отвез картину в Лондон для продажи на аукционе Sotheby’s.





Однако на аукционе картину сняли с торгов из-за претензий со стороны Швейцарии о том, что она была украдена. Представитель ответчика заявил в суде, что не может вывезти картину в Россию. В обоснование невозможности исполнения обязательства по возврату картины ответчик сослался на то, что картина находится в аукционном доме Sotheby’s из-за претензий третьих лиц из Швейцарии и заявления о краже картины.

В результате иск был полностью удовлетворен.





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