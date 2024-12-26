Суд в Москве снял запрет на показ фильма о группе «Руки вверх!»

Апелляционный суд в Москве принял решение о снятии запрета на показ фильма о группе «Руки вверх!».



Байопик о музыкантах полностью разблокирован и доступен для просмотра на стриминговых сервисах.



В начале декабря лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и лейбл «Первое музыкальное издательство» обратились в Следственный комитет и Верховный суд РФ. Жуков просил главу СК Александра Бастрыкина и председателя Верховного суда РФ Ирину Подносову оказать содействие в судебных спорах за право на песни группы.



«Я рад, что апелляционный суд наконец-то усомнился в том, что у издательства „Джем“ есть права на те фонограммы моих песен, которые они объявляют своими, и потребовал доказательств, которых у них нет и быть не может. Но больше всего я рад за зрителей фильма „Руки вверх!“. Спустя буквально несколько дней несправедливость была исправлена и фильм восстановлен. Так что всех, кто еще не успел посмотреть наше кино, приглашаю к просмотру. Он снова доступен на всех площадках», — прокомментировал Жуков отмену блокировки картины.



Создатели фильма сообщают, что после восстановления байопик занял лидирующие позиции по просмотрам в онлайн-кинотеатрах, повторив успех фильма в кинопрокате.









Фото: кадр видео