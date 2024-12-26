Александр Лукашенко поздравил с 75-летием Михаила Боярского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 75-летием народного артиста РСФСР Михаила Боярского.



Белорусский лидер отметил, что артист обладает яркой творческой судьбой и сохранил верность лучшим традициям исполнительского мастерства.



«Вы — обладатель удивительно яркой творческой судьбы, блестяще реализовали свое дарование в кино, театре и на эстраде. Сохраняя верность лучшим традициям исполнительского мастерства, в актерских работах Вы воплотили высокие идеалы чести, добра и справедливости», — говорится в сообщении Лукашенко, чьи слова приводит его пресс-служба.



Герои Боярского — мужественные люди с несгибаемой силой воли и твердостью духа — любимы зрителями разных поколений, говорится в сообщении.



Лукашенко выразил уверенность, что талант Боярского и в дальнейшем будет способствовать развитию и укреплению связей между братскими народами Беларуси и России. Белорусский лидер пожелал Боярскому здоровья, благополучия и долгих лет жизни.









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