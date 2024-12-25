В омском театре «Галерка» открылась Малая сцена

В омском театре «Галерка» открылась новая Малая сцена, на которой уже представлены два спектакля. Драматический театр анонсировал запуск Малого зала с детским спектаклем «Новогодняя шкатулка» и вечерним представлением «ИгрЮшки».





Первая постановка погружает зрителей в мир сказки о волшебной шкатулке, способной исполнять желания, но она оказывается в руках опасных злодеев. Вторая работа посвящена детскому празднику, чудесам и магии. Режиссером обоих спектаклей выступил Артем Савинов.





Представители театра отметили, что новое пространство открывает перспективы для экспериментов с новыми форматами спектаклей и созданием камерных постановок. Билеты на все спектакли доступны с использованием «Пушкинской карты», что делает театральное искусство более доступным для молодых зрителей.









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