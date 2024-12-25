Группа «Пикник» выпустила концертный фильм

Группа «Пикник» представила новый концертный фильм, снятый во время презентации 25-го студийного альбома «Один на один». Концерт состоялся 23 июля на сцене исторического Выборгского замка.





В ходе выступления музыканты исполнили не только композиции из нового альбома, но и известные хиты, такие как «Египтянин», «У шамана три руки», «Немного огня», «Разноцветные ленты», «Здесь, под желтым солнцем ламп», «В руках великана», «Из мышеловки», «Вечер», «Там, на самом краю земли» и «Фиолетово-черный». Атмосферу концерта дополнительно усилили актеры в исторических костюмах, что сделало шоу более захватывающим.





Отзывы о новых песнях и «золотой классике», тихие мелодии гитары, а также мощный хит «Налей же еще, налей» позволили создать невероятное сочетание для зрителей. Музыканты группы «Пикник» запечатлели все эти моменты, смонтировали их и подготовили к презентации в преддверии Нового года, предоставив фанатам уникальный аудиовизуальный опыт.









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