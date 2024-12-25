Телезрители смогут посмотреть XXIX церемонию вручения премии «Золотой граммофон»

Телезрители смогут посмотреть XXIX церемонию вручения премии «Золотой граммофон»

25.12.2024

Телезрители смогут увидеть XXIX церемонию вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» на телеканале НТВ. Трансляция пройдет 30 декабря.

На сцене «ВТБ Арены» соберутся знаменитые артисты, чтобы принять участие в торжественной церемонии и представить свои лучшие хиты. В концерте выступят такие исполнители, как Юрий Антонов, Елена Север с солистом Мариинского театра Романом Широких, а также симфонический оркестр под руководством Валерия Гергиева, художественного руководителя Мариинского театра и генерального директора Большого театра. Гостями мероприятия станут группа «Земляне», Григорий Лепс, Юрий и Владимир Киселевы, группа Serebro, Александр Воробьев и другие известные исполнители.

Церемонию вручения будут вести комики Марина Кравец и Тимур Батрутдинов, а также актер Антон Юрьев. Премия «Золотой граммофон» вновь соберет вместе лучших представителей российской музыкальной сцены, чтобы отметить достижения артистов уходящего года.


Фото: Pixabay.com