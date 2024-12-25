Симфонический оркестр имени Рахманинова выступил с гала-концертом в Воронеже

Академический симфонический оркестр имени Сергея Рахманинова провел новогодний гала-концерт в Воронеже. Пресс-секретарь коллектива Дарья Погарская сообщила об этом ТАСС.





Концерт состоялся в Воронежском государственном театре оперы и балета под руководством художественного руководителя и главного дирижера Алексея Моргунова и прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК «Росконцерт». Мероприятие привлекло полный зал ценителей классической музыки в рамках проекта «Цикл новогодних концертных программ и театральных показов».





В первом отделении выступил лауреат международных и всероссийских конкурсов пианист Александр Ключко, исполнив «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром. Также скрипач Сергей Поспелов представил концертную фантазию Игоря Фролова на темы из оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс».





Во втором отделении Поспелов исполнил рапсодию «Цыганка» Мориса Равеля, а вечер завершился сюитой из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. Погарская подчеркнула, что гала-концерт стал не только важным культурным событием, но и настоящим праздником искусства, наполненным теплом и радостью, что особенно ценно в преддверии Нового года.









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