В Музее Рублева откроют посвященную памятникам русской иконописи выставку

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева 26 декабря откроет выставку «Образ слова», посвященную памятникам русской иконописи XVI века. Об этом ТАСС сообщили организаторы выставки.





Куратор Софья Аитова рассказала , что экспозиция включает три уникальные иконы, которые восстанавливают редчайшую иконографическую традицию. Она отметила, что иконы XVI века практически не сохранились и представленные в выставке экспонаты находятся в фондах музея. Все они объединены идеей символического изображения Христа как Божественного Слова.





Центральным экспонатом станет икона «Отрыгну сердце мое слово благо…», основанная на первых строках 44-го псалма Давида. На изображении Христос представлен как юный царь на престоле, а выше него — царь Давид. Эта икона была создана в 1560–1570-х годах и является частью коллекции музея.





Следующей иконой на выставке станет «Предста Царица», выполненная московским иконописцем в манере первой трети XVI века и иллюстрирующая 44-й псалом. Завершает экспозицию икона с сюжетом «София Премудрость Божия», впервые появившаяся в русском искусстве в XV веке. В центре композиции изображен огнеликий ангел, символизирующий Премудрость, которую возглавляет Христос.





Посетить выставку можно будет до 26 января 2025 года.









Фото: YouTube