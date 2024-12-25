В Музее Рублева откроют посвященную памятникам русской иконописи выставку

25.12.2024

В Музее Рублева откроют посвященную памятникам русской иконописи выставку
Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева 26 декабря откроет выставку «Образ слова», посвященную памятникам русской иконописи XVI века. Об этом ТАСС сообщили организаторы выставки.

Куратор Софья Аитова рассказала, что экспозиция включает три уникальные иконы, которые восстанавливают редчайшую иконографическую традицию. Она отметила, что иконы XVI века практически не сохранились и представленные в выставке экспонаты находятся в фондах музея. Все они объединены идеей символического изображения Христа как Божественного Слова.

Центральным экспонатом станет икона «Отрыгну сердце мое слово благо…», основанная на первых строках 44-го псалма Давида. На изображении Христос представлен как юный царь на престоле, а выше него — царь Давид. Эта икона была создана в 1560–1570-х годах и является частью коллекции музея.

Следующей иконой на выставке станет «Предста Царица», выполненная московским иконописцем в манере первой трети XVI века и иллюстрирующая 44-й псалом. Завершает экспозицию икона с сюжетом «София Премудрость Божия», впервые появившаяся в русском искусстве в XV веке. В центре композиции изображен огнеликий ангел, символизирующий Премудрость, которую возглавляет Христос.

Посетить выставку можно будет до 26 января 2025 года.


Фото: YouTube