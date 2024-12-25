Строительство филиала РГИСИ в Калининграде завершилось

Компания «Стройтрансгаз» (СТГ) – Северо-Запад завершила строительство нового здания Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства на острове Октябрьский в Калининграде. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба компании.





Строительство началось в 2021 году, и для возведения несущего монолитного каркаса потребовалось 8,2 тысячи кубометров бетона и 983 тонны арматуры. Фасад нового здания, общей площадью 8 тысяч квадратных метров, выполнен из кортеновской стали и стекла, что делает его уникальным для Калининграда. Центральным элементом внутреннего пространства станет атриум, соединяющий фойе и выставочный зал площадью более 200 квадратных метров.





В школе создадут современный трансформируемый театр black box, коворкинг-зону, места для отдыха и медиатеку. Образовательный процесс обеспечит наличие актерско-режиссерских мастерских, съемочного павильона, залов для сценического движения и вокала, а также классов компьютерной графики. Генеральный директор СТГ-Запад Дмитрий Ржанников отметил, что этот культурно-образовательный комплекс станет инновационным лидером в регионе благодаря современному техническому оборудованию.





Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства откроет возможности для освоения девяти творческих профессий. У учебного заведения имеется план на обучение до 150 студентов, а также в его стенах разместится школа креативных индустрий для молодежи, предлагающая двухгодичное дополнительное образование для учеников 5–11 классов.









Фото: Pixabay.com