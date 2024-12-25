В Минкультуры ЛНР раскрыли, сколько памятников вошли в перечень объектов культурного наследия

Почти 5000 памятников культуры теперь включены в список объектов культурного наследия Луганской Народной Республики. Эту информацию озвучил министр культуры региона Дмитрий Сидоров на брифинге в Луганске.





По состоянию на декабрь 2024 года в республике сформирован реестр, состоящий из 4925 объектов культурного наследия. Сидоров также отметил, что около 3400 памятников рекомендованы для присвоения статуса объектов культурного наследия федерального значения.





Глава Минкультуры подчеркнул, что процесс формирования реестра может занять еще порядка 10 лет. Он объяснил, что это связано с наличием фортификационных сооружений и неразминированных участков в некоторых муниципалитетах. Сидоров добавил, что работа по включению объектов культурного наследия в реестр будет продолжаться в течение ближайшего времени, несмотря на существующие сложности, такие как наличие на некоторых территориях оборонительных сооружений и минных полей.









Фото: Rutube